25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi! Doğum uzmanı doktor açığa alındı

Portekiz'de bir bebeğin burnu, gözleri ve kafatası olmadan dünyaya gelmesinin ardından, doğum uzmanı Doktor Artur Carvalho açığa alındı. Bebeğin anne ve babası, Carvalho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ülke şokta! Yüzü olmayan bebek dünyaya geldi
Ülke şokta! Yüzü olmayan bebek dünyaya geldi
Hastanenin altında teröristlere ait tüneller bulundu
Hastanenin altında teröristlere ait tüneller bulundu
Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Suud medyasında terör propagandası
Suud medyasında terör propagandası
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Barış Pınarı harekat bölgesinde YPG'den hain saldırı
Barış Pınarı harekat bölgesinde YPG'den hain saldırı
Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti
Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
Daha Fazla Video Göster