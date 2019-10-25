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25.10.2019
Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi! Doğum uzmanı doktor açığa alındı
Portekiz'de bir bebeğin burnu, gözleri ve kafatası olmadan dünyaya gelmesinin ardından, doğum uzmanı Doktor Artur Carvalho açığa alındı. Bebeğin anne ve babası, Carvalho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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