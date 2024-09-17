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Portekiz’de yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı

Portekiz’de yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 08:43
Portekiz'de orman yangınları yerleşim bölgelerine sıçradı; 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ekiplerin 30'dan fazla noktada alevlerle mücadelesi sürüyor.
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