Polis köpeklerine karşı eyleme aslan getirdiler |Video
Irak'taki gösterilerde aslanlar da sahaya sürüldü.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Göstericiler, meydanları terk etmiyor. Hükümetin müzakere taleplerini geri çeviren göstericilerle
polis arasındaki gerilim sürekli artıyor.
Başkent Bağdat'ın el-Hallani Meydanı'nda toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
Güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
Polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı.
Babil kentinde ise "sivil devlet" talebiyle sokağa çıkan göstericileri dağıtmak için Irak polisi, özel eğitimli köpekler kullanmaya başladı.
GÖSTERİCİLER MEYDANA ASLAN GELTİRDİ
Ancak göstericiler, Irak polisinin eğitimli köpeklerine karşı akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu.
Bir grup gösterici, yanlarında aslan getirdi.
Çevredekiler üzerine Irak bayrağı giydirilmiş bir aslanın araçtan indiğini görünce gördüklerine inanamadı.
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