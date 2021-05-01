Plan onaylandı! Fukuşima Dai-ni nükleer santrali devreden çıkarılacak

Japonya'da Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı. Fukuşima Dai-ni nükleer santrali, Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası hasar gören ve büyük bir nükleer felakete sebep olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinin güneyinde yer alan komşusu.