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Plan onaylandı! Fukuşima Dai-ni nükleer santrali devreden çıkarılacak

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Giriş: 01.05.2021 10:56
Güncelleme:01.05.2021 10:59
Japonya'da Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı. Fukuşima Dai-ni nükleer santrali, Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası hasar gören ve büyük bir nükleer felakete sebep olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinin güneyinde yer alan komşusu.
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