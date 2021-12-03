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PKK/YPG'ye ABD'den yeni eğitim! ABD PKK/YPG’yi kime karşı eğitiyor?

A Haber
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Giriş: 03.12.2021 13:31
ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'de yüzlerce PKK/YPG’li teröriste yeni silahlı eğitim başlattı. 70 ABD askeri silahlı eğitim için Haseke, Rümeylan ve Deyrizor’a gitti ve silahlı eğitim başlattı. Peki eğitim ne kadar sürecek? Detayları Muş’tan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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