03 Aralık 2021, Cuma
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PKK/YPG'ye ABD'den yeni eğitim! ABD PKK/YPG’yi kime karşı eğitiyor?
ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'de yüzlerce PKK/YPG’li teröriste yeni silahlı eğitim başlattı. 70 ABD askeri silahlı eğitim için Haseke, Rümeylan ve Deyrizor’a gitti ve silahlı eğitim başlattı. Peki eğitim ne kadar sürecek? Detayları Muş’tan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.