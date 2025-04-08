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Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?

Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 11:57
Piyasalar belirsizlik kaygısından kurtuldu mu? Çin'in ABD'ye vergi misillemesi nasıl sonuçlanır? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, "ABD enflasyonu da ithal etmiş oluyor. Hem yavaşlama hem enflasyon ikisini birlikte önümüzdeki dönemde hem Amerikan ekonomisinde hem dünyada görüyor olacağız." dedi.
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Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?
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