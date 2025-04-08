08 Nisan 2025, Salı
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Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?
Piyasalar belirsizlik kaygısından kurtuldu mu? Çin'in ABD'ye vergi misillemesi nasıl sonuçlanır? Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, "ABD enflasyonu da ithal etmiş oluyor. Hem yavaşlama hem enflasyon ikisini birlikte önümüzdeki dönemde hem Amerikan ekonomisinde hem dünyada görüyor olacağız." dedi.