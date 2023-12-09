Pentagon'dan Yemen çıkışı: İran'ın Husilere gelişmiş silahlar sağladığını biliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin önemli bir açıklama geldi. Husilere gelişmiş silahların İran tarafından verildiğini öne süren Pentagon Sözcüsü, “Ancak Yemen'e saldırmak gibi bir planımız yok" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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