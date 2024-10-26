26 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Pentagon: ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına dahil olmadı!
Gergin bekleyişin hakim olduğu Orta Doğu'da, İran’ın saldırısına İsrail’den 25 gün sonra yanıt geldi. İsrail, ABD’nin sık sık uyarıda bulunduğu gibi "kontrollü" bir misilleme gerçekleştirdi. Sadece askeri noktalar hedef alındı. Peki, tırmanan gerilime ilişkin Washington’dan hangi açıklamalar geldi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayında anlattı.