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Pentagon: ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına dahil olmadı!

Pentagon: ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına dahil olmadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 17:53
Gergin bekleyişin hakim olduğu Orta Doğu'da, İran’ın saldırısına İsrail’den 25 gün sonra yanıt geldi. İsrail, ABD’nin sık sık uyarıda bulunduğu gibi "kontrollü" bir misilleme gerçekleştirdi. Sadece askeri noktalar hedef alındı. Peki, tırmanan gerilime ilişkin Washington’dan hangi açıklamalar geldi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayında anlattı.
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