Paşinyan'a Karabağ uyarısı! İlham Aliyev: Yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz gün geldi

Son günlerde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerilim tırmanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Karabağ konusunda sert bir dille uyardı. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Ermenistan'ın ABD ile tatbikat yapacak olmasına tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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