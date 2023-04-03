03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Paris'te scooter kullanımı yasak! Kentte elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi

Paris'te scooter kullanımı yasak! Kentte elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2023 16:48
Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından Paris'te elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. Peki karar, Türkiye'de yeni biz düzenlemeyi getirir mi? Ayrıntılar için Kübra Kılıç’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Nihat Gültekin değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paris’te scooter kullanımı yasak!
Paris'te scooter kullanımı yasak!
Lafarge skandalı büyüyor
Lafarge skandalı büyüyor
6,9 büyüklüğünde depremle sallandılar
6,9 büyüklüğünde depremle sallandılar
ABD’li komutandan F-35 itirafı!
ABD’li komutandan F-35 itirafı!
Heykel içine yerleştirilen bomba ile suikast!
Heykel içine yerleştirilen bomba ile suikast!
Para yağmuru! Sokağa saçıldı
Para yağmuru! Sokağa saçıldı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bulgaristan sandık başına gitti
Bulgaristan sandık başına gitti
Uçağın düşme anı kamerada
Uçağın düşme anı kamerada
Yeni felaket uyarısı!
Yeni felaket uyarısı!
Güney Kıbrıs’ta kritik 3’lü zirve
Güney Kıbrıs'ta kritik 3'lü zirve
A Haber Yakutistan’da
A Haber Yakutistan'da
Daha Fazla Video Göster