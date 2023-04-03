Paris'te scooter kullanımı yasak! Kentte elektrikli scooter kullanımı için referandum düzenlendi

Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından Paris'te elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. Peki karar, Türkiye'de yeni biz düzenlemeyi getirir mi? Ayrıntılar için Kübra Kılıç’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Nihat Gültekin değerlendirdi.

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