Paris ve Londra alev alev! Binlerce kişi protesto için sokaklara indi

Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasını içeren reforma karşı Paris başta olmak üzere Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı. Fransızlar sokağa dökülürken hükümet aleyhine sloganlar atıp yeni reforumu protesto etti. Ouest-France gazetesi yaşanan olaylarla ilgili "Kara bir perşembe ilan edildi” manşetini attı. Diğer yandan İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti. İşte detaylar...