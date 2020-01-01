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01.01.2020

Papa Franciscus'dan elini tutmak isteyen kadına vurdu! Kadın neye uğradığını şaşırdı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus,  Vatikan'da  St. Peter's Meydanı'nda yılbaşı etkinlikleri kapsamında kalabalıktaki insanları selamladı. Papa, selamlama sırasında bir kadının elinin tutup bırakmamasına sert tepki göstererek kadının eline vurdu. Papanın tavrı karşısında kadın neye uğradığını şaşırdı.

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