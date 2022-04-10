10 Nisan 2022, Pazar
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Pakistan'dan neler oluyor? Pakistanlı gazeteci A Haber canlı yayınında anlattı
Pakistan meclisinde güvensizlik oylaması sonucunda İmran Han yeterli oyu toplayamadı. Han, ülkedeki diğer tüm başbakanlar gibi 5 yıllık görev süresini tamamlayamazken, görevden alınan ilk başbakan olarak tarihe geçti. Ülkedeki son durumu Pakistanlı gazeteci Hamid Han, A Haber canlı yayınında aktardı.