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Pakistan'dan neler oluyor? Pakistanlı gazeteci A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 10.04.2022 09:25
Pakistan meclisinde güvensizlik oylaması sonucunda İmran Han yeterli oyu toplayamadı. Han, ülkedeki diğer tüm başbakanlar gibi 5 yıllık görev süresini tamamlayamazken, görevden alınan ilk başbakan olarak tarihe geçti. Ülkedeki son durumu Pakistanlı gazeteci Hamid Han, A Haber canlı yayınında aktardı.
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