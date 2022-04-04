04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan'da neler oluyor? Siyasi darbenin arkasında ABD mi var?

Pakistan'da neler oluyor? Siyasi darbenin arkasında ABD mi var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2022 14:25
Pakistan'da siyasi bir kaos yaşanıyor. Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması yapılması anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti.  Siyasi darbenin arkasında ABD mi var? Pakistanlı Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Rana, “An itibariyle anayasa ve siyaset krizi var. Güvensizlik oylaması talebiyle başladı bütün bir süreç. Perde arkasında ABD tarafından desteklenen bir siyasal hareket var.” ifadelerini kullandı.
Pakistanda Meclis feshedildi PAKİSTAN'DA MECLİS FESHEDİLDİ
Pakistan Başbakanı Han: Olayın arkasında ABD var PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN: OLAYIN ARKASINDA ABD VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’da neler oluyor?
Pakistan'da neler oluyor?
İrpin kentinde büyük yıkım
İrpin kentinde büyük yıkım
Belarus sınırında 42 KM’lik TIR kuyruğu!
Belarus sınırında 42 KM’lik TIR kuyruğu!
Avrupa’dan Bucha’daki görüntülere tepki
Avrupa'dan Bucha'daki görüntülere tepki
Rusya yeniden mi konuşlanıyor?
Rusya yeniden mi konuşlanıyor?
NATO’nun öteki yüzü ve bilinmeyen tarihi
NATO’nun öteki yüzü ve bilinmeyen tarihi
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda teravih namazı kılındı
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Ukrayna sokaklarında onlarca ceset
Ukrayna sokaklarında onlarca ceset
Rusya Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu
Rusya Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu
Sırbistan’da seçim günü
Sırbistan’da seçim günü
ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü
ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü
Bucha’da insanlık dramı
Bucha'da insanlık dramı
Daha Fazla Video Göster