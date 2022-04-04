Pakistan'da neler oluyor? Siyasi darbenin arkasında ABD mi var?

Pakistan'da siyasi bir kaos yaşanıyor. Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması yapılması anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti. Siyasi darbenin arkasında ABD mi var? Pakistanlı Gazeteci Javed Rana, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Rana, “An itibariyle anayasa ve siyaset krizi var. Güvensizlik oylaması talebiyle başladı bütün bir süreç. Perde arkasında ABD tarafından desteklenen bir siyasal hareket var.” ifadelerini kullandı.

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