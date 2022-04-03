Pakistan’da Başbakan İmran Han’ın çağrısı üzerine Meclis feshedildi

ANAYASAYA AYKIRI

Parlamento sözcüsü bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "İmran Han'a yönelik hareket anayasaya aykırı." ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZLİK OYLAMASININ REDDEDİLMESİ

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI KUREYŞİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüşmesinde, Pakistan'daki iç siyasi gelişmeler ele alındı.