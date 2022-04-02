Pakistan Başbakanı Han: ABD hükümeti düşürme girişiminin ardında!

Başbakan Han, Başbakanlık Konutu'nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini söyledi.

Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak." şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, "(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı." ifadesini kullandı.

Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını" ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." dedi.