Pakistan Başbakanı Han: ABD hükümeti düşürme girişiminin ardında!
Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi. Oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek.” değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Han, Başbakanlık Konutu'nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini söyledi.
Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak." şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, "(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı." ifadesini kullandı.
Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını" ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." dedi.
RUSYA ZİYARETİ ÖNEMLİYDİ VURGUSU
Rusya'ya ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Han, çünkü gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
Han, ABD'li yetkililerin Büyükelçilerine bu şekilde konuşmaları ve "İmran Han giderse Pakistan'ı affederiz." ifadelerinin son derece kibirli bir tutum olduğunu kaydetti.
ABD'ye karşı diplomatik girişimde bulunduklarını belirten Han, hem ABD ile hem de Avrupa ile iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu kaydetti.
Han, Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşına katılmakla hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin vatandaşın öldüğünü anımsatarak, "Biz savaşta değil barışta müttefiklik istiyoruz." dedi.
"KARARIM, YENİ BİR SEÇİME GİTMEK"
Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, "İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca." dedi.
Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek." değerlendirmesinde bulundu.
Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti.
İNGİLTERE'Yİ DE HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Daha önce de yabancı odakların hükümeti devirmek istediğini söyleyen Pakistan Başbakanı İmran Khan, başkent İslamabad'da düzenlenen mitingde, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı" demişti.
Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif'e seslenerek, "Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor" şeklinde konuştu.
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