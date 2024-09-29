Pakistan’da Nasrallah’ın ölümüne protesto!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. Pakistan'da düzenlenen gösteriye ise binlerce kişi katıldı. Karaçi kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Nasrallah'ın öldürülmesine tepki gösterirken, Müslüman ülkelerin liderlerine “gerekli rolü oynamaları” çağrısı yaptı. Ellerinde Nasrallah posterleri ve Filistin bayraklarıyla Karaçi ve ülke genelinde sokağa dökülen binlerce Pakistanlı, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN