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Pakistan’da Nasrallah’ın ölümüne protesto!

Pakistan’da Nasrallah’ın ölümüne protesto!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:08
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. Pakistan'da düzenlenen gösteriye ise binlerce kişi katıldı. Karaçi kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Nasrallah'ın öldürülmesine tepki gösterirken, Müslüman ülkelerin liderlerine “gerekli rolü oynamaları” çağrısı yaptı. Ellerinde Nasrallah posterleri ve Filistin bayraklarıyla Karaçi ve ülke genelinde sokağa dökülen binlerce Pakistanlı, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.
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