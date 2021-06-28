28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan’da aşı izdihamı

Pakistan’da aşı izdihamı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 17:13
Güncelleme:28.06.2021 17:14
Son dakika dünya haberleri... Pakistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama programına hız verilirken halk aşılama merkezine akın etti.

Pakistan'da koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama kampanyasına hız verildi. Yurt dışına çıkmak isteyen Pakistanlılar, Kovid-19 aşısı yaptırmak için başkent İslamabad'da bulunan aşılama merkezine akın etti. Merkezin içerisine girmek isteyen halk, aşılama merkezinin ana kapısına zarar verdi.

Aşılama sırası beklemeyen halka müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı olayın ardından aşılama programına ara verildi. Aşılama merkezinin kapılarını kapatmasının ardından öfkeli kalabalık yönetimi protesto etti. Aşılama merkezi yöneticileri protestocuları dağıtmak için polisten yardım istedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O ülkede aşı izdihamı
O ülkede aşı izdihamı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Dünyayı ele geçirecekler
"Dünyayı ele geçirecekler"
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Belediye başkanının üzerine köpek işedi
Belediye başkanının üzerine köpek işedi
Kiliseye EYP'li saldırı! Yaralılar var
Kiliseye EYP'li saldırı! Yaralılar var
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kovid-9 ölümler son 6 ayın zirvesinde!
Kovid-9 ölümler son 6 ayın zirvesinde!
Daha Fazla Video Göster