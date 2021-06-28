Pakistan’da aşı izdihamı

Son dakika dünya haberleri... Pakistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama programına hız verilirken halk aşılama merkezine akın etti.

Pakistan'da koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama kampanyasına hız verildi. Yurt dışına çıkmak isteyen Pakistanlılar, Kovid-19 aşısı yaptırmak için başkent İslamabad'da bulunan aşılama merkezine akın etti. Merkezin içerisine girmek isteyen halk, aşılama merkezinin ana kapısına zarar verdi.

Aşılama sırası beklemeyen halka müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı olayın ardından aşılama programına ara verildi. Aşılama merkezinin kapılarını kapatmasının ardından öfkeli kalabalık yönetimi protesto etti. Aşılama merkezi yöneticileri protestocuları dağıtmak için polisten yardım istedi.