Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes! Ateşkesi Trump duyurdu: Anlaşma yürürlükte

Tüm dünyayı diken üstünde bırakan Pakistan-Hindistan çatışmalarında beklenen ateşkes geldi! ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin derhal yürürlüğe giren "tam ve acil ateşkes" konusunda anlaştıklarını duyurdu. Kritik gelişmeye ilişkin, Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama gecikmedi.

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