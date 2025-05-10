11 Mayıs 2025, Pazar
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Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes! Ateşkesi Trump duyurdu: Anlaşma yürürlükte
Tüm dünyayı diken üstünde bırakan Pakistan-Hindistan çatışmalarında beklenen ateşkes geldi! ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin derhal yürürlüğe giren "tam ve acil ateşkes" konusunda anlaştıklarını duyurdu. Kritik gelişmeye ilişkin, Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama gecikmedi.