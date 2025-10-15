15 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi
Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi

Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 16:29
Pakistan-Afganistan sınır hattında devam eden çatışmaların ardından taraflar arasında 48 saatlik geçici ateşkes sağlandı. İslamabad'da bulunan A Haber muhabiri Fakhur Rahman son gelişmeleri aktardı.
