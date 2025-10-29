29 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Pakistan Savunma Bakanı Asif’ten sert çıkış: “Taliban’ın tehditleri gösterişten ibaret”
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan’daki Taliban yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Asif, “Taliban rejiminin Afganistan’ı körü körüne yeni bir çatışmaya sürüklemesi üzücü bir durum. Eğer Taliban, Afganistan’ı ve masum halkını bir kez daha yıkıma uğratmaya kararlıysa, öyle olsun. Dünya onların tehditlerinin gösterişten ibaret olduğunu görecektir” dedi.