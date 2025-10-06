06 Ekim 2025, Pazartesi

Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor
Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor

Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 16:33
Katil İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı sonrası yola çıkan Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor. İnsani yardım yüklü 9 teknenin önümüzdeki günlerde Gazze'ye ulaşması bekleniyor.
