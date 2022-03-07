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Oynadığı film gerçek oldu! Ukraynalı aktör Roman Matsiyta cephede

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Giriş: 07.03.2022 13:38
Ukraynalı aktör Roman Matsiyta, Dar Köprü filminde ülkesini işgal edenlere karşı savaşan karakteri canlandırıyordu. Aktör çekim sırasında Ukrayna -  Rusya savaşı çıkınca cepheye koştu, mücadele etmeye başladı.

Oynadığı film gerçek oldu. Ukraynalı oyuncu ülkesini korumak için cephede.

Aktör ve müzisyen Roman Matsiyta Dar Köprü filminde Rusya işgaline karşı savaşan bir sivili canlandırıyordu.

Çekimler sırasında, Rusya - Ukrayna savaşı çıktı. 45 yaşındaki oyuncu da bunun üzerine aynı oynadığı filmdeki gibi cepheye koştu.

Aynı filmde rol alan 55 yaşındaki Yuri Temirbulatov da Rsya karşı savaşıyor. Ailesinin bir bölümü Rusya'da olan oyuncu, savaşı bitirmek için var gücüyle mücadele edeceklerini söyledi.

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