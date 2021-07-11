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Otomobil namaz kılanların arasına daldı! Suudi Arabistan’da korkunç olay

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Giriş: 11.07.2021 00:59
Suudi Arabistan’da hızını alamayan bir otomobil, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına daldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı yaşanmadı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

Suudi Arabistan'da büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Hızını alamayan otomobil, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına aniden daldı.

CAB KAYBI YOK

Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Otomobil ise başka bir otomobile çarparak zorla durabildi.

PANİK ANI KAYITTA

Korkuya neden anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Otomobil namaz kılanların arasına daldı
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