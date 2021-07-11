11 Temmuz 2021, Pazar
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Otomobil namaz kılanların arasına daldı! Suudi Arabistan’da korkunç olay
Suudi Arabistan’da hızını alamayan bir otomobil, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına daldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı yaşanmadı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
Korkuya neden anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Suudi Arabistan'da büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Hızını alamayan otomobil, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına aniden daldı.
CAB KAYBI YOK
Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Otomobil ise başka bir otomobile çarparak zorla durabildi.
PANİK ANI KAYITTA
Korkuya neden anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.