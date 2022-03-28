Oscar'ı gölgede bırakan yumruk! Will Smith'ten Chris Rock'a...

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal olay oldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı.