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Oscar'ı gölgede bırakan yumruk! Will Smith'ten Chris Rock'a...

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Giriş: 28.03.2022 07:59
Güncelleme:28.03.2022 08:00
Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal olay oldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı.
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