Ortadoğu’da savaş çanları çalıyor! Netanyahu’dan Lübnan’a saldırı emri

İsrail, Lübnan ve İran hattında gerilim en üst seviyeye ulaştı. Başbakan Netanyahu, ordusuna Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine karşı "topyekün imha" talimatı verirken, Donald Trump ile kurulan stratejik ortaklık bölgedeki dengeleri kökten sarsıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Tel Aviv’deki sıcak gelişmeleri, İsrail’in İran’ı ‘Taş Devri’ne döndürme planlarını ve Ben Gurion Havalimanı’ndaki gizli askeri trafiği tüm detaylarıyla ateş hattından aktardı.