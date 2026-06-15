Ortadoğu'da kartlar yeniden karılıyor: 14 maddelik şartlı ateşkes planının şifreleri A Haber'de

Ortadoğu'da barış umutları ile savaşın gölgesi arasında mekik dokunurken, bölge tarihin en kritik dönemeçlerinden birinden geçiyor. İran'ın sızdırdığı 14 maddelik mutabakat metni diplomatik kulisleri sarsarken, İsrail tarafının Lübnan ve Gazze'deki saldırgan tutumu ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber ekranlarında ateş hattındaki bu kritik gelişmeleri, ABD'nin nükleer stratejisinden Hürmüz Boğazı'ndaki gizli kozlara, Siyonist lobinin Beyaz Saray üzerindeki baskısından 60 günlük gizemli takvime kadar tüm detaylarıyla deşifre etti.