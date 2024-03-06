Ortadoğu’da hareketli saatler! Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi. Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail’in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

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