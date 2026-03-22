Orta Doğu'da savaş gerilimi! Ürdün'de sirenler susmuyor: Bölgedeki son durum nedir?

ABD ve İsrail'in Tahran rejimine yönelik başlattığı saldırıda 3 hafta geride kalırken İran'ın sınır komşusu Ürdün'de de tedirginlik sürüyor. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz Ürdün'de savaşa dair son gelişmeleri aktardı. Boyraz Ürdün'de halkın günlük hayatına devam ettiğini fakat her 40 dakikada bir sirenlerin çaldığını belirterek "Zaman zaman havada vurulan füzeleri görüyoruz. Şarapneller özellikle Ürdün’ün kuzey ve güney kısımlarına düşüyor." dedi.