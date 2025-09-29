Orka yelkenliyi böyle batırdı

Görüntüler Portekiz'de kayda geçti. Orka olarak da bilinen katil balinalar yelkenliye saldırdı. Tekne aldığı darbe sonrası kısa sürede battı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşananlara rağmen neyse ki kimseye bir şey olmadı.

