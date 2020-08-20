20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ölümün böylesi! Köpeğin tasmasına takılan kadın...

Ölümün böylesi! Köpeğin tasmasına takılan kadın...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 09:23
Güncelleme:20.08.2020 09:27
Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı. Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü.

İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Akılalmaz ölüm!
Akılalmaz ölüm!
Uçan inek böyle görüntülendi
Uçan inek böyle görüntülendi
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Başına kedi düştü! 23 gün...
Başına kedi düştü! 23 gün...
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
ABD savaş uçakları Esad rejimini vurdu
ABD savaş uçakları Esad rejimini vurdu
İdlib'te Türk devriyesine saldırı
İdlib'te Türk devriyesine saldırı
Daha Fazla Video Göster