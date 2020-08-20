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Ölümün böylesi! Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı. Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü.
İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.