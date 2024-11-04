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Ölüme böyle gitti! İşte ölmeden önce son anları

Ölüme böyle gitti! İşte ölmeden önce son anları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 04.11.2024 14:00
Güncelleme:04.11.2024 14:04
Avusturya'da bir trenin üstüne çıkan 13-18 yaşlarındaki 4 gencin, video çekme girişimi faciayla sonuçlandı. Başkent Viyana'daki Schönbrunn İstasyonu yakınlarında 29 Ekim'de meydana gelen olayda, seyir halindeki trenin üstünde seyahat eden gençlerden ikisi trenin yaya köprüsüne yaklaştığı anda ayağa kalktı. Gençlerden biri köprüye arkası dönük olan arkadaşlarını “aşağı, aşağı” şeklinde seslenerek uyarmaya çalıştı ancak köprüye çarpmalarını engelleyemedi. O ana ait video kaydında başını köprüye çarpan iki gencin vagonun üstüne yığıldığı görüldü.
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