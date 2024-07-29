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Olimpiyatların açılışına dünyadan tepkiler

Olimpiyatların açılışına dünyadan tepkiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 15:19
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu üzerinden yapılan göndermeye dünyadan tepkiler sürüyor. Tepkilerin odağındaki olimpiyat organizatörleri özür dilemek zorunda kaldı.
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