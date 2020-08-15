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Öldürdüğü sevgilisini çukura attı! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 15.08.2020 14:02
Güncelleme:15.08.2020 14:03
Sevgilisini boğarak öldüren şahıs metrelerce genç kadının cansız bedenini sırtında taşıdı. Katledilen kadının cansız bedenini evinin yakınındaki bir çukura bırak katil zanlısının o anları çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Arjantin'de yaşanan bu kan donduran olay sonrası güvenilk güçleri katil zanlısını düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Arjantin'de bir ev sahibi, evinin güvenlik kamerasında bir adamın sırtında taşıdığı içi dolu çuvalı evin yakınında bulunan çukura attığını görünce durumu polise bildirdi. Çukurda bulunan çuvalı inceleyen polis çuval içinde bazı kesimleri kesilmiş bir kadına ait ceset bulunca, kameraya takılan adamın kimliğinin bulunması için çalışma başlattı.

Polisin kısa çalışması sonrası kimliğini tespit ettiği 28 yaşındaki Edgar Martínez isimli adam gözaltına alındı.

KADININ CANSIZ BEDENİNİ YAKMAK İSTEMİŞ

Korkunç olayda, kız arkadaşına ait cesedi çuvalın içerisine koyup çukura atarken yakalanan şahıs çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin devreye girmesiyle katil bulunurken, çuvalın içinde bulunan cesedin 22 yaşındaki iki çocuk annesi karısı Acosta Mercado ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Edgar'ın tartıştığı sevgilisini elleri ile boğarak öldürdüğünü, önce cansız bedeni yakmayı planladığını ama daha sonra gömmeye karar verdiğini söyledi.

OTOPSİ RAPORUNDA KAN DONDURAN DETAY

İlk otopsi verileri, Acosta'nın kendisini boğmaya çalışan sevgilisine karşı koymaya çalıştığını ve sevgilisinin, öldürmeden önce genç kadının parmaklarını ve elini kırdığını ortaya koydu.

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