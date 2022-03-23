23 Mart 2022, Çarşamba
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Nükleer başlık taşıyan konvoy gözdağı mı? İngiltere Rusya’ya nükleer mesaj mı gönderdi?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Kiev'e desteğini açıklayan İngiltere'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Nükleer başlık taşıyan askeri bir konvoy, Glasgow kentinde bir otoyolda görüntülendi. Görüntüler, "İngiltere Rusya'ya gözdağı mı veriyor?" sorusunu akıllara getirdi.