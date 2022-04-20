20 Nisan 2022, Çarşamba
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Norveç'ten Ukrayna'ya 100 Mistral hava savunma füzesi
Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasını isteyen Norveç, Ukrayna'nın kendini savunması için bölgeye sevkiyat gerçekleştirdi. Norveç, 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiğini açıkladı.