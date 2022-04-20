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Norveç'ten Ukrayna'ya 100 Mistral hava savunma füzesi

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Giriş: 20.04.2022 14:57
Güncelleme:20.04.2022 14:57
Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasını isteyen Norveç, Ukrayna'nın kendini savunması için bölgeye sevkiyat gerçekleştirdi. Norveç, 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiğini açıkladı.
Norveç’ten Ukrayna’ya 100 Mistral füzesi
Norveç'ten Ukrayna'ya 100 Mistral füzesi
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