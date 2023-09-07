Nijer'deki Fransız birlikleri çekiliyor mu? "Fransa Nijer yönetimiyle görüşmeye başladı" iddiası

Fransa'nın Nijer'den askerlerini ne zaman çekeceği konuşulurken, bir diğer darbenin yaşandığı Gabon'da devrik liderin Fransa'ya dönme ihtimali de gündemde yer alıyor. Diğer yandan bir diğer Afrika ülkesi Çad'da Fransız askerleri ve yerel halk arasında gerginlik yaşandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN