07 Eylül 2023, Perşembe
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Nijer'deki Fransız birlikleri çekiliyor mu? "Fransa Nijer yönetimiyle görüşmeye başladı" iddiası
Fransa'nın Nijer'den askerlerini ne zaman çekeceği konuşulurken, bir diğer darbenin yaşandığı Gabon'da devrik liderin Fransa'ya dönme ihtimali de gündemde yer alıyor. Diğer yandan bir diğer Afrika ülkesi Çad'da Fransız askerleri ve yerel halk arasında gerginlik yaşandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.