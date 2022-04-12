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New York'ta metro istasyonunda silahlı saldırı: Yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2022 16:42
Reuters'ın son dakika haberine göre ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.
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