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Netanyahu'yu hangi ülkeler tutuklayacak?

Netanyahu'yu hangi ülkeler tutuklayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 17:57
Aylardır beklenen karar sonunda çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tüm baskı ve tehditlere rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkardı. Peki bu karar Avrupa’da nasıl yankı buldu? Hangi ülkeler destek verdi, hangileri karşı çıktı? Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı. Yılmaz, “Macaristan Başkanı Viktor Orbán bu karar karşı çıktı ve “Netanyahu'yu ülkeme davet edeceğim” dedi. Öte yandan İrlanda’dan karara destek açıklaması gelirken İtalya Savun Bakanı kararı doğru bulmadığı fakat uygulamak zorunda olduklarını ifade etti. Bu karara Almanya’dan gelecek cevap edilirken kararı inceleyeceklerini belirtti. Bu açıklamaya göre Netanyahu’nun Almanya’ya gitmesi takdirde herhangi bir tutuklama söz konusu olmayacak gibi görüyor.” dedi.
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