Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Gazze'de insanlık dışı soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu kanlı işgale destek veren ABD Başkanı Trump ile görüştü. Trump ve Netanyahu Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katil Bibi 'ABD- Türkiye ilişkileri çok iyi. Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışmak istemiyoruz.' dedi. .