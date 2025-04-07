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Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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Giriş: 07.04.2025 23:30
Gazze'de insanlık dışı soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu kanlı işgale destek veren ABD Başkanı Trump ile görüştü. Trump ve Netanyahu Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katil Bibi 'ABD- Türkiye ilişkileri çok iyi. Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışmak istemiyoruz.' dedi. .
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
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