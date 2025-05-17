Nekbe’nin üzerinden 76 yıl geçti! Londra’da binlerce kişi Nekbe’yi anıyor

İsrail’in 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek bağımsızlık ilan etmesiyle başlayan ve Filistin halkının “Büyük Felaket” olarak andığı Nekbe’nin üzerinden 76 yıl geçti. O günden bu yana işgal, zulüm ve zorunlu göçle hayatları altüst edilen milyonlarca Filistinli için acı dinmedi. İngiltere'nin başkenti Londra’da binlerce kişi, İsrail’in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına karşı bir araya geldi. Başbakanlık binası önüne kadar yürüyen kalabalık, "Soykırımı durdurun", "Tufandan sonra Nekbe yok", "Düşmanla normalleşme yok" sloganlarıyla dünyaya mesaj verdi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven protestoların merkezinde, “Filistinliler 76 yıldır sadece vatanlarını değil, çocuklarını, geleceklerini ve en temel haklarını da kaybediyor. Gazze’de her gün masumlar öldürülüyor, Londra sokaklarından yükselen bu ses artık görmezden gelinemez.” ifadelerini kullandı.

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