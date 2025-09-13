NATO’dan “doğu gözcüsü” operasyonu! Rusya'ya karşı sert mesaj

NATO, Rusya’nın Polonya hava sahasını İHA’larla ihlal etmesine yanıt olarak yeni bir askeri operasyon başlatıyor. “Doğu Gözcüsü” adı verilen operasyonun amacı, ittifakın topraklarını koruma konusundaki kararlılığını dünyaya göstermek. Genel Sekreter Mark Rutte, operasyonun Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin askeri unsurlarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. İlk etapta Danimarka’dan 2 F-16 uçağı ve bir fırkateyn, Fransa’dan 3 Rafale, Almanya’dan ise 4 Eurofighter sahaya sürülecek. ABD’li General Grynkewich, doğu kanadının tamamını kapsayan esnek ve entegre bir savunma planının hayata geçirileceğini belirtti. Operasyon, Baltık’tan Romanya ve Bulgaristan’a kadar geniş bir hattı güvence altına alacak. NATO, Rusya’nın ihlalini “pervasız ve kabul edilemez” olarak nitelendirirken, incelemeler sürüyor. Polonya halkı ise yapılan hızlı müdahale ve NATO’nun güçlü mesajıyla güvence altına alındı. Uzmanlara göre bu operasyon, Avrupa’nın doğu sınırında caydırıcılığı daha da artıracak.

