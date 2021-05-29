NATO tatbikatında ABD'li askerlerden şoke eden baskın

Bulgaristan’da 10-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında 7 asker yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın gerçekleştirdi. Askerler işçilere silah doğrulturken, fabrika sahibi askerlerin ABD'li olduğunu belirtti. Olayla ilgili Filibe Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında "Swift Response" Tatbikatı sırasında askerlerin yanlış adrese baskın düzenlediği ortaya çıktı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe'de bulunan Çeşnigirovo Hava Üssü'ndeki tatbikat sırasında askerler, üssün yakınında bulunan bir ayçiçek fabrikasına girdi.

Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ABD'li olduğu iddia edilen askerlerin işçilere silah doğrulttuğu görüldü.

FABRİKA SAHİBİ ÖZÜR BEKLİYOR



Fabrika sahibi Marin Dimitrov askerlerin ABD'li olduğunu belirtirken, Filibe Askeri Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili özür beklediklerini belirten Dimitrov, aşağılandıklarını ve terörist muamelesi gördüklerini savundu.

Filibe Askeri Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ABD'nin Sofya Büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada ise olayda ABD askerlerinin yer alıp almadıklarının araştırıldığı ve yetkililerin başlattığı soruşturmaya katkıda bulunmaya hazır oldukları ifade edildi.



