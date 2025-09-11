NASA’dan tarihi keşif: Mars’ta yaşam izine en net kanıt

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 30 yıllık Mars araştırmalarında en çarpıcı sonuca ulaşıldığını duyurdu. Perseverance uzay aracı tarafından alınan kaya örneğinde, mikrobiyal yaşamın izleri olabileceği değerlendirilen lekeler tespit edildi. NASA Geçici Başkanı Sean Duffy, “Bu, Mars’ta yaşam olduğuna dair şimdiye kadar bulduğumuz en net bulgu olabilir” sözleriyle gelişmenin önemini vurguladı. Bilim insanları, yapılan analizlerde keşfedilen işaretlerin başka bir açıklamasının bulunmadığını belirtti. NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü’nden Nicky Fox ise bu keşfin, “İnsanlığın evrende yalnız olup olmadığına dair soruya en çok yaklaştığımız an” olduğunu söyledi. Uzmanlar, bulunan şeyin doğrudan bir canlı değil, milyarlarca yıl önceki yaşam formlarının bıraktığı bir imza olabileceğini ifade etti. Bu tarihi bulgunun yeni analizlerle daha da netleşmesi bekleniyor.

