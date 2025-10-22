Napolyon’un mücevherlerinin değeri belli oldu

22 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 22.10.2025 18:25
Geçtiğimiz pazar sabahı Fransa’daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde düzenlenen 8 dakikalık hırsızlık operasyonuyla çalınan Napolyon’a ait tarihi mücevherlerin değeri açıklandı. Yetkililer, kayıp mücevherlerin toplam değerinin 88 milyon euro olduğunu duyurdu. Soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
