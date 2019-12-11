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11.12.2019

Nakliyat-İş’ten Fransız işçilerine destek

Fransa'daki emeklilik reformuna Nakliyat-İş’ten sert tepki... Nakliyat-İş Sendikası, Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası Nakliyat-İş Genel Başkanı ve sendika üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları mektubu konsolosluk binasına bıraktı.

Fransa'da yeni emeklilik yasası reformu hayatı felç etmeye ve hükümeti sarsmaya devam ederken, çeşitli sendikalar da duruma tepki göstermeyi sürdürüyor. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve beraberindeki sendika üyeleri, Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, Fransa'daki emeklilik reformunu protesto amacıyla basın açıklaması düzenledi.

"MACRON'A BU İŞÇİ DÜŞMANI YASAYI GERİ ÇEK DİYORUZ"
Yeni emeklilik reformunun işçinin haklarını göz ardı ettiğini ifade eden Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Günlerdir Fransa işçi sınıfı ayakta. Fransa tarihinin en büyük işçi eylemleri yapılmakta. Başta Paris olmak üzere tüm Fransa şehirlerinde yüz binlerce işçi ve emekçi ayaklanmış durumda. Çünkü emeklilik haklarını kısıtlayan, emeklilik hakları kademeli olarak 64 yaşına çıkartılmaya çalışılan bir yasal düzenleme yapmak istiyorlar. Bunun için de Fransa işçi sınıfı günlerdir ayakta. Bu yasal düzenlemeyle birlikte emeklilik maaşları da düşürüldü. Fransa halkı işçi düşmanı düzenlemeye karşı günlerdir grev yapıyor. Buradan Fransa işçi sınıfına dayanışmalarımızı iletiyoruz. Kalbimizin ve yüreğimizin Fransa işçi sınıfıyla beraber olduğunu iletiyoruz. Macron'a da bu işçi düşmanı yasayı geri çek diyoruz " dedi.

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