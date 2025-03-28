28 Mart 2025, Cuma
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Myanmar’da 7,7 ve 6,4'lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü: 43 işçi göçük altında
Asya ülkesi Myanmar'ın merkezini 7,7 büyüklüğünde deprem vurdu. Çin ve Tayland'da da hissedilen deprem gökdelenleri yıktı. İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den detayları aktardı.