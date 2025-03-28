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Myanmar’da 7,7 ve 6,4’lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü: 43 işçi göçük altında

Myanmar’da 7,7 ve 6,4'lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü: 43 işçi göçük altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 13:43
Asya ülkesi Myanmar'ın merkezini 7,7 büyüklüğünde deprem vurdu. Çin ve Tayland'da da hissedilen deprem gökdelenleri yıktı. İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den detayları aktardı.
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Myanmar’da 7,7 ve 6,4’lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü: 43 işçi göçük altında
7,7 ve 6,4’lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü
7,7 ve 6,4'lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem!
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem!
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