Musul’daki düğün salonu yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Yangının çıkış anı kameralara yansıdı

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıyor.

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