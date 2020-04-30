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Mustafa Tanyeri ABD'deki skandal iddiayı A Haber'de anlattı

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30.04.2020
Türkler Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, koronavirüsün merkezi ABD'den çarpıcı detayları A Haber ekranında aktardı. Tanyeri, ABD'li Senatör Scott Johnson hastaneler hakkındaki skandal iddiasını değerlendirdi.

New York'tan A Haber canlı yayınan bağlanan Türkler Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD'deki son durumu aktardı.

ABD'de bu kadar çok koronavirüs vakası görülmesinin sebebini ABD BaşkanıTrump, çok fazla test yapmalarına bağlamıştı. ABD basınında yer alan ABD'li Senatör Scott Johnson'ın sözleri ise Trump ile tamamen farklı bir durumu ortaya çıkar.

SENATÖRDEN SKANDAL İDDİA

ABD'li Senatör Scott Johnson'ın iddiası, hastanelerin koronavirüs vaka sayılarını şişiriyor olması. Hastane sadece bir zatürre için hastaneye hatan kişi nedeniyle sistemden 5 bin dolar alıyor. Kovid-19 nedeniyle ise 13 bin dolar alıyor. Hastane, eğer kişi Kovid-19'dan yoğun bakıma alındıysa sistemden 39 bin dolar para alıyor. Senatörün vurguladığı, hastanelerin sistemden daha fazla para almak için koronavirüs vakası sayılarını şişirdiği yönünde.

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