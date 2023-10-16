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Muhabirin duygusal anları: 5 yaşın altında kafası olmayan en az 10 çocuk gördüm"

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 16:59
Gazze'de aksa hastanesi önünde yayın yapan Çin devlet televizyonu muhabiri, İsrail'in saldırılarına ilişkin haber yaparken zor anlar yaşadı. 5 yaşın altında kafası olmayan en az 10 çocuk gördüğünü söyleyen muhabir konuşmakta zorlandı.
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